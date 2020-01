Regering-Trump wil leger weer landmijnen laten gebruiken

De regering-Trump wil het Amerikaanse leger weer toestemming geven om landmijnen te gebruiken. Minister Esper van Defensie zegt dat militairen de wapens moeten kunnen inzetten, zodat ze zich beter kunnen verdedigen in een oorlog.

Waarschijnlijk maakt het Witte Huis binnenkort bekend dat de regels voor de explosieven verruimd worden, schrijft nieuwszender CNN op basis van bronnen binnen het ministerie.

In 2014 voerde toenmalig president Obama wetgeving in die het verbood om landmijnen te produceren en in te zetten. Een uitzondering werd gemaakt voor het Koreaanse schiereiland, waar zo'n 30.000 Amerikaanse militairen zijn gestationeerd.

Democraten en actiegroepen zijn kritisch over het voornemen van de regering om de landmijnen weer te gaan gebruiken. De wapens zijn omstreden, omdat ze vaak onbedoeld tot ontploffing komen. Daardoor vallen geregeld burgerslachtoffers. In 160 landen zijn de explosieven verboden.