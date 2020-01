Auto rijdt langs beveiligingsposten bij landgoed Trump in Florida

Bij het landgoed van president Trump in de staat Florida is geschoten op een auto die langs twee beveiligingsposten reed.

De politie van de plaats Palm Beach laat weten dat twee verdachten zijn opgepakt. Mogelijk zijn dat de inzittenden van de zwarte SUV. Het is onduidelijk of zij gewond zijn geraakt.

Trump was in Washington

Volgens Amerikaanse media was zowel Trump als zijn vrouw Melania tijdens het incident nog in het Witte Huis in Washington. Ze zouden later vandaag afreizen naar Mar-a-Lago, zoals het landgoed heet.

Sinds eind vorig jaar is Mar-a-Lago het officiële privé-woonadres van de president. Hij verhuisde van New York naar Florida, naar eigen zeggen omdat hij slecht werd behandeld in zijn geboortestad.