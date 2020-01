Met zijn hoofd tegen de muur in de douche dacht Tim de Wit: 'Dit is krankzinnig groot'

Theresa May leek aanvankelijk een 'bloody difficult woman'. Een brok degelijkheid. Een ideale stuurvrouw in tijden van crisis. Maar hoe vaker ze met de media in aanraking kwam, hoe meer autoriteit ze verloor. Robot-achtig, houterig, ongemakkelijk met mensen.

In het paasweekend van 2017 ging ik met een paar vrienden hiken in het Peak District, in het midden van Engeland. Buitenlandchef Dick Jansen had me op de heenweg nog op het hart gedrukt dat ik wel bereikbaar moest zijn voor noodgevallen. Ja Dick, komt goed Dick. En uiteraard: op de uitgestrekte vlaktes van het Peak District had ik amper bereik met mijn telefoon. Iets waar je als correspondent altijd doodnerveus van wordt.

Wat achteraf bleek: Theresa May had datzelfde weekend óók haar wandelschoenen aangetrokken. In Wales. En had tijdens het wandelen besloten om voor verkiezingen te gaan. Ik was koud terug in Londen of May kwam met een totaal onverwachte aankondiging: 8 juni gaan we naar de stembus. Hét moment om de voorsprong in de peilingen te verzilveren, dacht ze.

Hoe. Is. Het. Mogelijk?!

Weer stonden we tijdens die verkiezingen op een dak van een hotel bij de Tower Bridge. Weer bonkte ik met mijn hoofd tegen de muur toen de exitpoll bekend werd. Hoe. Is. Het. Mogelijk?!

In plaats van haar zetelaantal uit te breiden, verloor ze haar meerderheid.

Die verkiezingen waren één van de meest bepalende momenten van de afgelopen vier jaar. Want sindsdien was May aangeschoten wild. Opgejaagd door de flanken van haar eigen partij of door de oppositie. En kon er elke dag iets raars gebeuren.

Door May's haast onmogelijke positie verschoof ook meerdere keren de finishlijn. Eerst zouden de Britten de EU op 29 maart 2019 verlaten. Toen werd het 12 april en uiteindelijk 31 oktober. Haar opvolger Boris Johnson zou nog liever dood in een greppel belanden dan die datum wéér verschuiven, zei hij. En ja hoor, het werd 31 januari.

In plaats van als correspondent de ruimte en vrijheid te voelen om je eigen agenda te bepalen, hield brexit me vaak gegijzeld in Londen. Had ik amper ruimte en tijd om andere verhalen te maken, één van de grote nadelen van dit hele circus.

Ik stond avond aan avond op dat tochtige balkonnetje, met uitzicht op The City, het financiële hart van de stad. In de winter, met een thermoshirt onder mijn overhemd en een klein kacheltje naast me. Of in de zomer, toen ik bij 36 graden besloot om maar een korte broek onder m'n jasje aan te trekken.