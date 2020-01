25 jaar geleden stonden de dijken op breken in Gelderse rivierengebied

Precies 25 jaar geleden werden 250.000 mensen verplicht uit grote delen van het Gelderse rivierengebied geëvacueerd vanwege de gevaarlijk hoge waterstand van de Rijn, Maas en Waal. Omroep Gelderland sprak de afgelopen dagen met meerdere betrokkenen. Ze herinneren zich nog goed wat ze deden op het moment dat het water kwam.

Niet iedereen ging weg. Willy Jeurissen van Ringelenstein was op 31 januari 1995 hoogzwanger en al ruim een week over tijd. Op dat moment waren de evacuaties al begonnen, maar Willy en haar man hadden toestemming om in hun huis in Ewijk te blijven.

Eigenlijk was het de bedoeling dat Willy in het ziekenhuis zou bevallen, maar daar was geen plek meer. "En de verloskundige was telefonisch niet te bereiken, omdat het telefoonverkeer vanwege de evacuatie platlag."

Uiteindelijk wist haar zwager de verloskundige op te halen. De man van Willy werd ook aan het werk gezet, zegt hij. "Ik moest links en rechts wat aangeven. De verloskundige vroeg of ik wel tegen bloed kon." De bevalling ging erg snel en verliep goed.

Bruidspaar op rubberen laarzen

Er ontstonden ook bijzonder mooie situaties door het hoge water. Zo filmde een Franse filmploeg hoe een bruidspaar op rubberen laarzen poseerde voor een fotograaf op de ondergelopen Waalkade in Nijmegen.

Het was de bruiloft van Elke de Jong en Martin Dral op zaterdag 4 februari 1995. "De maandag voor ik ging trouwen, hoorde ik op de radio dat Maas en Waal ontruimd werden", vertelt Martin Dral. "De schrik sloeg om mijn hart. Ik zei tegen mijn baas, ik ga terug naar Nijmegen, ik heb een probleem."

De twee waren destijds bang dat hun bruiloft niet kon doorgaan, maar het water begon een paar dagen ervoor toch te zakken. Het feest kon doorgaan, maar het water was nog niet helemaal weg. "Het water stond tot aan de rand van mijn laarzen."