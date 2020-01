Verdachte: man per ongeluk gedood bij videoclip in Amsterdam

Een 26-jarige man die begin deze week om het leven kwam bij een schietincident in Amsterdam, werd per ongeluk geraakt door een kogel bij de opname van een videoclip. Dat heeft een verdachte in de zaak verklaard, laat het Openbaar Ministerie weten.

Deze verdachte, een man van 21, blijft voorlopig vastzitten. Hij wordt verdacht van doodslag en verboden wapenbezit. Twee andere verdachten, een meisje van 16 en een 23-jarige man, zijn vrijgelaten. Ze worden nog wel verdacht, meldt NH Nieuws.

"Het onderzoek heeft inmiddels uitgewezen dat de drie mannen en het meisje in die bewuste nacht bezig waren met de opname van een videoclip", stelt het OM. "Tijdens de opname, zo heeft de verdachte verklaard, ging het wapen ongewild af en werd de 26-jarige man, een goede vriend, dodelijk getroffen."

De politie kreeg in de nacht van maandag op dinsdag een melding over iemand die gewond was in een studentenwoning. De hulpdiensten troffen het slachtoffer aan met een schotwond in zijn rug. Ondanks een reanimatiepoging overleed de man.