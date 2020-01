Agent ontslagen wegens contacten met criminelen

Een agent van de politie-eenheid Limburg is ontslagen, omdat hij contact had met criminelen. Ook gebruikte hij politiesystemen voor "oneigenlijke doeleinden".

De agent werd in juli vorig jaar op non-actief gesteld. Vervolgens begon een disciplinair en strafrechtelijk onderzoek naar zijn handelen, wat leidde tot zijn ontslag en een verdenking van ernstig plichtsverzuim.

"Het gedrag van de medewerker is normoverschrijdend en ernstig in strijd met het integriteitsbeginsel van de politie", aldus de Limburgse politie in een verklaring.

Vorig jaar april stelde de Limburgse eenheid vier andere agenten op non-actief. Zij hadden zich volgens de politiechef onprofessioneel gedragen.