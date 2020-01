Bijna jaar cel voor ramkraak in Utrecht

Een 22-jarige man uit Utrecht moet elf maanden de gevangenis in vanwege een ramkraak op een filiaal van Coolblue in Utrecht afgelopen zomer. De man handelde niet alleen. Een 17-jarige jongen kreeg honderd dagen jeugddetentie opgelegd, waarvan 71 dagen voorwaardelijk. Hij moet ook een werk- en leerstraf doen.

In de zaak is ook een derde verdachte, maar de rechtszaak tegen deze 20-jarige Utrechter is vertraagd vanwege gezondheidsproblemen van de verdachte.

Laptops en telefoon

In de nacht van 11 op 12 juli reden de drie met een auto meerdere keren tegen de glazen pui van de elektronicawinkel aan het Europaplein aan. Ze gingen vervolgens naar binnen en stalen laptops en telefoons, meldt RTV Utrecht.

De ramkrakers hebben schuld bekend. Volgens deskundigen heeft de 17-jarige jongen een gedragsstoornis en kan hij moeilijk voor zichzelf opkomen. Hij wist volgens een psycholoog waarschijnlijk geen weerstand te bieden toen de medeverdachten voorstelden een ramkraak te plegen.

Waarschuwingsschoten

Na de ramkraak vluchtten de daders van 17 en 22 met een scooter voor de politie. Agenten reden tegen de scooter aan, waarna de ramkrakers op de grond vielen. Toen ze wegrenden, loste de politie waarschuwingsschoten. Uiteindelijk werden ze aangehouden. De arrestatie van de derde verdachte volgde later.

De advocaat van een van de verdachten vindt dat de politie te veel geweld gebruikte tijdens de achtervolging. Maar de rechter is het daar niet mee eens.