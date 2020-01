Echtpaar verdacht van oplichting Ziggo, schade loopt in de tonnen

Een echtpaar zit vast vanwege grootschalige oplichting van telecombedrijf Ziggo. De 41-jarige man en zijn vrouw van 32 worden ook verdacht van witwassen. Ze moeten in april voor de rechter verschijnen.

In krap twee jaar tijd liep de schade voor Ziggo op tot meer dan 330.000 euro. De verdachten bestelden volgens het Openbaar Ministerie met valse gegevens veelvuldig telefoniepakketten, die ze op een pakketpunt lieten bezorgen.

Met de geleverde spullen belden ze 0900-nummers, waarmee ze tegoedkaarten konden opwaarderen. De torenhoge telefoonrekeningen die daardoor ontstonden, betaalden ze nooit.

Meer 0900-fraude

Een 31-jarige man uit Delfzijl wordt verdacht van soortgelijke fraude. Hij werd eind vorig jaar aangehouden en zou Ziggo voor ruim anderhalve ton hebben opgelicht. Hij is in afwachting van zijn rechtszaak op vrije voeten gesteld. Het OM sluit meer aanhoudingen in die zaak niet uit.

Vorige week kregen drie Limburgers 200 dagen gevangenisstraf voor 0900-fraude. Maar de rechter oordeelde dat ze de tonnen die ze Ziggo afhandig hadden gemaakt niet hoefden terug te betalen. De claim van het telecombedrijf was niet goed onderbouwd.