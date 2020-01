Artsen in spraakmakende Belgische euthanasiezaak vrijgesproken

Na bijna tien jaar is er in België uitspraak gedaan in een spraakmakende euthanasiezaak. Die draaide om de 38-jarige Tine Nys, die in 2010 euthanasie kreeg na ondraaglijk psychisch lijden. De drie artsen die daarbij betrokken waren, zijn nu vrijgesproken van doodslag door vergiftiging.

Volgens het Belgische Openbaar Ministerie waren de voorwaarden van de euthanasiewet niet nageleefd bij het levenseinde van Nys. Sinds 2002 bestaat er in België een wet waarmee patiënten die ondraaglijk en uitzichtloos lijden euthanasie kunnen krijgen.

De rechtszaak, de eerste hierover sinds de invoering van de wet, verdeelde België sterk. De verdediging van de artsen waarschuwde dat een veroordeling waarschijnlijk het einde zou betekenen van euthanasie in België, omdat daarna alle euthanasiegevallen behandeld zouden kunnen worden als vergiftiging.

'Tong afbijten'

De aanklager wilde vrijspraak voor de huisarts van Nys, maar de arts die de euthanasie uitvoerde en de psychiater die erbij betrokken was, waren volgens het OM wel schuldig. Toen de drie artsen na acht uur in de zaal door de jury werden vrijgesproken, ging er applaus op, tot ongenoegen van het hof dat dat ongepast vond.

De uitvoerend arts, Joris Van Hove, is blij met het oordeel, zegt hij tegen de VRT. "Maar hier heeft niemand gewonnen. We hebben allemaal schade gehad."

Ook psychiater Lieve Thienpont zegt tegen de omroep dat ze opgelucht is. "Dit is een groot pak van mijn hart. Dat is tien jaar die we meedragen. Dat betekent tien jaar zwijgplicht hebben: in geen enkele context konden we ons verweren. Dat is uw tong afbijten."

Nog beroep mogelijk

Tegen de uitspraak is nog beroep mogelijk. De familie van Nys, die eerder in beroep ging tegen een besluit om de artsen niet te vervolgen, heeft nog niet gereageerd op de uitspraak.