Nederlander (25) vast in Duitsland na vondst explosieven

Een 25-jarige Nederlander is gisteravond in Duitsland aangehouden nadat agenten explosieven in zijn auto hadden gevonden. De politie vermoedt dat hij met de springstof plofkraken op geldautomaten wilde plegen.

Hij was rond 23.00 uur aan het tanken langs de A3 niet ver van Oberhausen toen hij door de politie werd gecontroleerd. Na de vondst van de explosieven werden behalve het tankstation ook het naastgelegen wegrestaurant en de parkeerplaats ontruimd. Ook de A3 werd in beide richtingen afgesloten.

De weg werd pas tegen 03.30 uur weer vrijgegeven, nadat gespecialiseerde politiemensen het explosieve materiaal onschadelijk hadden gemaakt.