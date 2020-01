Minister wil snelheid slacht omlaag, 'buikpijn van beelden slachthuis'

Omdat misstanden in slachthuizen maar niet verdwijnen, wil minister Schouten van Landbouw dat de snelheid van het slachten omlaag gaat. Dat moet ertoe leiden dat het toezicht verbeterd kan worden.

Schouten kondigt de ingreep in de vleesindustrie aan in reactie op beelden uit een slachterij in IJsselstein, die RTL Nieuws vanochtend naar buiten bracht. Daarop worden varkens opgejaagd en geslagen.

"Het is helaas niet de eerste keer dat we geconfronteerd worden met vreselijke beelden van dieren die onnodig lijden op weg naar de slacht. Daar krijgt iedereen buikpijn van", zegt Schouten over de praktijken in het slachthuis, waar ook vlees met het Beter Leven-keurmerk vandaan komt.

Er is nu geen norm voor de slachtsnelheid. De toezichthouder, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), bepaalt per geval of de hygiëne en het dierenwelzijn zijn gewaarborgd bij een bepaalde 'productiesnelheid'.

Schouten vindt dat de NVWA voldoende tijd moet hebben om goed toezicht te houden. Daarom wil ze dat het ministerie van Landbouw in de toekomst zelf de slachtsnelheid gaat bepalen. "We willen naar een situatie waarin er minder dieren per uur worden verwerkt. Meer rust in het proces is goed voor het dierenwelzijn en helpt ook het toezicht te verbeteren."

Hard geslagen met een rammelaar

RTL Nieuws bekeek honderd uur aan undercoverbeelden uit het slachthuis van Westfort Vleesproducten, een van de grootste varkensslachthuizen in Nederland. Te zien is dat varkens hard worden geslagen met een rammelaar, een soort peddel met een scherpe rand die gebruikt wordt om varkens op te drijven. Volgens RTL gaat het er niet de hele dag hardhandig aan toe in het slachthuis, maar is het dagelijks één of meerdere keren raak.

Experts spreken tegenover RTL van dierenmishandeling. Er is ook kritiek op het feit dat een varken dat niet kan lopen aan de staart een vrachtwagen uit wordt getrokken. Dat is, net als het slaan, in strijd met de richtlijnen van de NVWA.

Westfort Vleesproducten zegt zelf ook geschrokken te zijn van de beelden en stopt per direct met het gebruik van de rammelaar bij het lossen van dieren. "Hardhandig opdrijven en slaan van varkens kan en mag niet. Wij nemen hiervoor de volledige verantwoordelijkheid."

Om herhaling te voorkomen heeft Westfort ook het cameratoezicht "geïntensiveerd" en laat het bedrijf een team met twee eigen dierenartsen de beelden structureel bekijken. Verder is een onderzoek ingesteld.

'NVWA keek toe en deed mee'

Volgens RTL is op de beelden ook te zien dat dierenartsen van de NVWA toekijken als varkens worden geslagen en soms zelf ook slaan. De waakhond zoekt uit of dat klopt. "Varkens slaan mag niet. Zeker een dierenarts van de NVWA hoort dat niet te doen. Waar uit beelden blijkt dat dat wel gebeurt, is dat voor ons reden voor intern onderzoek."

De situatie in het slachthuis is afgelopen zomer gefilmd door een lid van dierenbeschermingsorganisatie Ongehoord. De video's werden gemaakt door een vrijwilliger die undercover ging en veertien van zijn werkdagen opnam. Ongehoord zegt in een persbericht dat de varkens "opvallend veel abcessen, navelbreuken en wonden door staartbijten hebben".

Hoe ziet het leven van het gros van de Nederlandse varkens eruit, die wél volgens de regels worden gehouden en geslacht? Hieronder een uitleg, zodat je weet welke route jouw vlees aflegt.