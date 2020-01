Jongen van 14 gewond bij steekpartij Zaandam, 15-jarige aangehouden

Bij een steekpartij voor een supermarkt in Zaandam is gisteravond een 14-jarige jongen gewond geraakt. De politie heeft kort erna een 15-jarige jongen aangehouden.

Het slachtoffer is aan zijn verwondingen behandeld en naar het ziekenhuis gebracht, meldt NH Nieuws. Hoe het met hem gaat is niet bekend.

De verdachte is overgebracht naar het politiebureau. Er is een onderzoek gestart naar het incident. De politie is op zoek naar getuigen.