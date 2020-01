Opnieuw duizenden leraren op de been op dag twee onderwijsstaking

Op de tweede dag van de onderwijsstaking zijn er opnieuw manifestaties op meerdere plekken in het land.

In Den Bosch zijn protesterende leraren in een optocht van het station naar de Parade in de binnenstad gelopen. Volgens onderwijsvakbond AOb zijn daar zo'n 3500 leraren bijeengekomen. Ook in Utrecht, Rotterdam en Deventer worden vandaag manifestaties gehouden.

Leraren staken voor structurele investeringen in het onderwijs en verlaging van de werkdruk. Meer dan vierduizend scholen in het basis- en voortgezet onderwijs zijn dicht. Dat is iets meer dan de helft.

Het is de tweede staking van dit schooljaar. In drie jaar tijd is in het onderwijs al zes keer gestaakt.

Geen extra geld

Minister Slob zei aan de vooravond van de protestactie dat hij begrip heeft voor de leraren, maar dat er geen extra geld komt om de eisen van de leraren in het primair en voortgezet onderwijs in te willigen.

Slob had eerder 460 miljoen euro toegezegd, maar dat geld is alleen voor 2020 en 2021. Leraren willen structureel extra geld zodat salarissen kunnen worden verhoogd en onderwijsassistenten kunnen worden aangenomen. De nieuwe cao die vorig jaar is afgesloten, is volgens hen niet toereikend.

Het lerarentekort lijkt voorlopig niet te worden opgelost. De verwachting is dat het tekort in 2029 oploopt naar 8.000 voltijdbanen, als er geen extra maatregelen worden genomen. Hoe groot het tekort nu is, is onduidelijk. Het ministerie van Onderwijs houdt dat niet bij.

Vakantieparken

Veel gezinnen lijken van de onderwijsstaking gebruik te maken door een lang weekend op vakantie te gaan. Landal GreenPark zag het aantal reserveringen verdubbelen en Center Parcs spreekt van een "unieke situatie".

Daar is voor dit weekend meer dan 90 procent van de vakantiehuizen geboekt, een kwart meer dan hetzelfde weekend vorig jaar. Bij Roompot ligt de toename tussen de 10 en 20 procent. De meeste gasten zijn gisteren al aangekomen of gaan er vandaag naartoe.