Woensdag geen massaal boerenprotest in Den Haag

Volgende week woensdag zal er geen optocht van trekkers naar Den Haag rijden. Farmers Defence Force heeft de actie afgeblazen. In een persbericht schrijft de actiegroep het "kruit uit tactische overweginningen droog te houden voor als het echt nodig is."

Op woensdag 5 februari staat er een gesprek gepland tussen minister Schouten, premier Rutte en het Landbouw Collectief, waarin naast gevestigde belangenorganisaties als LTO ook de protestgroepen Agractie en Farmers Defence Force zitten De actiegroep had haar achterban opgeroepen om die dag opnieuw met landbouwvoertuigen naar Den Haag te komen, schrijft RTV Oost.

Daar wordt nu vanaf gezien omdat er gewacht wordt op nieuwe cijfers over stikstof van het RIVM. Dat onderzoek wordt op 20 februari gepubliceerd. "Het beleid waarover we proberen een deal te maken is gebaseerd op onjuiste informatie. Dit zal de komende weken naar buiten komen", aldus FDF-voorzitter Mark van den Oever.