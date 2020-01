Japanse overname Eneco vrijwel rond na Rotterdamse goedkeuring

De Rotterdamse gemeenteraad heeft ingestemd met de verkoop van Eneco aan Mitsubishi en Chubu. Rotterdam is de grootste aandeelhouder. De goedkeuring van Rotterdam betekent dat de voor de overname noodzakelijke meerderheid van 75 procent van de aandeelhouders is gehaald.

De Europese en Duitse mededingingsautoriteit, de Belgische minister van Energie en de Nederlandse minister van Economische Zaken moeten ook nog groen licht geven, maar dat wordt gezien als een formaliteit.

De Japanse bedrijven Mitsubishi en Chubu kopen Eneco voor 4,1 miljard euro

Eneco ontstond uit een fusie van gemeentelijke energiebedrijven. Dat begon met Rotterdam, Den Haag en Dordrecht, en leidde tot een bedrijf waarin 44 gemeentes aandeelhouder werden. Aan alle gemeenteraden wordt toestemming gevraagd voor de verkoop van het bedrijf. Een aantal gemeenteraden moet nog stemmen. Tot nu toe heeft geen enkele raad tegen gestemd.

Excuses voor gedwongen arbeid

Rotterdam gaat akkoord met de verkoop, maar heeft wethouder Van Gils wel opdracht gegeven om bij Mitsubishi aan te dringen op excuses voor haar oorlogsverleden. Tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben duizenden Nederlanders onder dwang onder moeilijke omstandigheden voor dat bedrijf moeten werken.

De Stichting Japanse Ereschulden had er bij de raadsleden op aangedrongen om de verkoop aan te houden tot Mitsubishi bereid was te praten over excuses. Alleen de SP en de Partij voor de Dieren waren daartoe bereid.

Wethouder Van Gils heeft de afgelopen week gesproken een topman van Mitsubishi over het onderwerp. "Ik heb uitgelegd hoe gevoelig het is, zeker in dit jaar dat we 75 jaar bevrijding herdenken. Hij heeft gezegd in Tokyo te bespreken of ze op dat verzoek om in gesprek te gaan met de stichting ingaan", zegt Van Gils tegen Rijnmond.