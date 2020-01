Wekdienst 31/1: dag van de brexit, docenten staken opnieuw

Ander nieuws uit de nacht:

De vluchtelingenorganisatie van de VN stopt voorlopig met een centrum voor migranten in de Libische hoofdstad Tripoli. De organisatie vindt het daar te gevaarlijk worden.

De politie heeft afgelopen jaar twee keer zoveel 'spookauto's' van de weg gehaald als het jaar ervoor: auto's met buitenlands kenteken die niet op naam zijn gesteld, zodat ze geen boete krijgen als ze in de fout gaan.

Crimineel Dino Soerel, die een levenslange gevangenisstraf uitzit, heeft geprobeerd te ontsnappen uit de gevangenis in Heerhugowaard. Na de mislukte poging is hij meteen overgebracht naar de extra beveiligde gevangenis in Vught.

In Den Haag zijn na een brand in een flat vier mensen naar het ziekenhuis gebracht. De brand begon door nog onbekende oorzaak in de woning van twee ouders en een kind.

En dan nog even dit:

Een man die eind 1967 aanspoelde op Terschelling, is na ruim 52 jaar geïdentificeerd. Nabestaanden hadden dna afgestaan en kregen gisteren te horen dat er een match was, meldt de politie. Het lichaam is van de zeeman Kees van Rijn uit Katwijk. Hij was 22 toen hij bemanningslid was van de kotter KW 37 Orion, die in een zware storm verging op de Noordzee bij het Waddeneiland.

De politie meldt dat Van Rijns nabestaanden hun dna hadden afgestaan nadat ze hadden gehoord over de identificatie van een andere onbekende dode die op Terschelling was aangespoeld. Dat ging om Andries Penning, de kapitein van een ander schip.