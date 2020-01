UNHCR vreest geweld en evacueert vluchtelingen uit kamp bij Tripoli

De VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR stopt voorlopig met het werk in een verzamel- en vertreklocatie in de Libische hoofdstad Tripoli. De organisatie vindt het te gevaarlijk worden. De migranten in het overvolle kamp worden verplaatst naar veiligere locaties.

"We hebben vernomen dat trainingsoefeningen, waarbij politie en militair personeel betrokken zijn, slechts een paar meter verwijderd zijn van de huisvesting van asielzoekers en vluchtelingen", zegt het hoofd van de UNHCR-missie in Libië. "We vrezen dat het hele gebied een doelwit kan worden." Begin deze maand belandden drie mortiergranaten dicht bij het kamp.

De locatie in Tripoli was oorspronkelijk bedoeld om migranten terug te sturen naar het Afrikaanse land van herkomst, maar afgelopen jaar waren er honderden andere vluchtelingen bij gekomen. Een deel van hen was afkomstig van het detentiecentrum dat in juli werd gebombardeerd. Daarbij vielen 50 doden en raakten 130 mensen gewond.

Chaos door burgeroorlog

In Libië zijn de regering in Tripoli en krijgsheer Khalifa Haftar verwikkeld in een strijd om de macht. Ze worden gesteund door buitenlandse bondgenoten. Vanwege de chaos is Libië een belangrijk doorvoerland geworden voor migranten die naar Europa willen.

Eerder deze maand werd in Berlijn een speciale Libië-top gehouden met regeringsleiders als Poetin, Erdogan, Macron en Johnson. De deelnemende landen spraken af zich te houden aan het VN-wapenembargo en te stoppen met militaire steun aan de strijdende partijen in het land.