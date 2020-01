Felle brand in portiekflat Den Haag, vier bewoners naar ziekenhuis

Na een felle brand in een woning in een Haagse portiekflat zijn vier mensen naar het ziekenhuis gebracht. Twee ouders en een kind hadden rook ingeademd. Hun huis, waar de brand was uitgebroken, is onbewoonbaar.

In een nabijgelegen café waar bewoners werden opgevangen bleek ook een andere bewoner klachten te hebben, mogelijk door het inademen van rook. Ook hij werd door een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Zo'n dertig brandweerlieden blusten de brand en evacueerden de bewoners uit elf woningen in de flat aan de Schalk Burgerstraat. De ouders en hun kind waren hun woning al uit gevlucht. "We hebben ze de portiek uit kunnen helpen", zegt een brandweerwoordvoerder.

De gemeente zoekt vervangende woonruimte voor het gezin. De overige bewoners kunnen naar huis. Het is niet duidelijk hoe de brand is ontstaan.