Onbekende dode op Terschelling blijkt na halve eeuw vermiste zeeman

Een man die eind 1967 aanspoelde op Terschelling, is na ruim 52 jaar geïdentificeerd. Nabestaanden hadden dna afgestaan en kregen gisteren te horen dat er een match was, meldt de politie.

Het lichaam is van de zeeman Kees van Rijn uit Katwijk. Hij was 22 toen hij bemanningslid was van de kotter KW 37 Orion die in een zeer zware storm verging op de Noordzee bij het Waddeneiland.

De politie meldt dat Van Rijns nabestaanden hun dna hadden afgestaan nadat ze hadden gehoord over een identificatie van een andere onbekende dode die op Terschelling was aangespoeld. Dat ging om Andries Penning, de kapitein van een ander schip.

Schipper nog niet gevonden

De 26-jarige matroos Arie van der Plas van de KW 37 Orion werd in 2018 geïdentificeerd. Van de zes bemanningsleden van de kotter die in oktober 1967 om het leven kwamen, is alleen schipper Jan Nijgh nog niet gevonden.

De kans op identificatie is het grootst bij eerstegraads familieleden, zoals ouders, kinderen, broers en zussen. "Om onbekende doden te identificeren hebben we écht referenten nodig", zegt teamleider Izanne de Wit van Landelijk Bureau Vermiste Personen. "Ik hoop dat nabestaanden dna afstaan als ze iemand in hun familie missen."