Frans hof spreekt kardinaal vrij van verzwijgen misbruik priester

Een gerechtshof in Lyon heeft de hoogste katholieke ambtsdrager van Frankrijk vrijgesproken van het in de doofpot stoppen van seksueel misbruik door een priester. Volgens het hof is daar geen bewijs voor.

Een rechtbank veroordeelde kardinaal Philippe Barbarin vorig jaar tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van een half jaar, omdat hij tot twee keer toe niets had gedaan met de kennis dat een priester in de jaren 80 en 90 tientallen padvinders had misbruikt.

De eerste keer was in 2010, toen de priester Barbarin zelf op de hoogte bracht. Vier jaar later vertelde een van de slachtoffers de kardinaal wat de priester hem had aangedaan. Volgens de rechtbank had Barbarin naar de politie moeten gaan, maar deed hij niets in de hoop dat de zaak niet bekend zou worden.

Superieuren wisten ervan

De inmiddels uit zijn ambt gezette priester zei dat zijn superieuren in de jaren 80 en 90 van zijn misdadige gedrag op de hoogte waren. "Als ik eerder was ontslagen, was ik eerder gestopt", zei hij deze maand bij de behandeling van zijn zaak. De uitspraak is in maart.

Barbarin werd pas in 2002 aartsbisschop van Lyon. De meeste misbruikzaken waren toen verjaard en de priester was al overgeplaatst.

Het Openbaar Ministerie kwam in 2016 tot de conclusie dat er te weinig bewijs was om Barbarin te vervolgen. Een vereniging van slachtoffers zorgde ervoor dat de zaak toch voor de rechter kwam. Zowel bij de rechtbank als het hof pleitte het OM voor vrijspraak.