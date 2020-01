Influencers moeten toeristen wegleiden van Amsterdam en Giethoorn

"Als ik zeg dat Nijmegen leuk is, dan komen er zeker volgers van mij hierheen", zegt de Canadese influencer Vicky. Op Instagram heeft ze als @fashiontravelrepeat meer dan 88.900 volgers. Vicky is een van de zeven influencers die deze week door Nederland reizen op uitnodiging van het Nederlands Bureau voor Toerisme.

De groep wordt bewust langs plekken geleid die nog niet zo op de radar staan van de gemiddelde internationale toerist. Denk aan historische locaties in Nijmegen, Arnhem en Apeldoorn in het kader van 75 jaar bevrijding. NOS-presentator Winfried Baijens volgt de groep in een nieuwe aflevering van de YouTube-serie Achter de headlines.

Kijk hier de video over de pogingen om toeristen van de huidige hotspots weg te leiden.