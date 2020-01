Truus Bos wil zelf bepalen hoe en wanneer haar leven stopt

Bos wil niet afhankelijk zijn van een arts als het zover is en vindt het niet gek om zelfdodingsmiddelen in huis te hebben. Ze is lid van de Coöperatie Laatste Wil, de organisatie die in het nieuws kwam omdat ze hun leden informeerden over een conserveermiddel dat als zelfdodingsmiddel kan worden gebruikt.

Pillen uit China

Bos heeft zich verdiept in allerlei zelfdodingsmiddelen. "De betrouwbaarheid van die middelen neemt gelukkig toe. Vroeger was het bellen met China. Dan kwam er wat, maar je wist niet wat erin zat."

Uit het onderzoek blijkt ook dat een derde van de ouderen met een wens tot levensbeëindiging wel graag hulp wil. Karin van Veen is SCEN-arts, ze is als huisarts speciaal opgeleid om collega's te adviseren bij euthanasievraagstukken. Volgens haar hebben artsen nu al mogelijkheden om ook deze ouderen te helpen.

"Vaak is er bij ouderen met een voltooid leven sprake van een opeenstapeling van ouderdomsklachten", zegt Van Veen. "Daar is ook ruimte voor binnen de huidige euthanasiewetgeving."

"Maar als er geen ouderdomsklachten zijn: wanneer is je leven dan voltooid?", vraagt de arts zich af. In veel gevallen heeft het te maken met de omstandigheden van de ouderen, zo zijn ze vaak eenzaam. "We moeten deze mensen steunen en onderzoeken of we hun omstandigheden kunnen veranderen. Dan kan een doodswens misschien weer veranderen in een levenswens."

Wetsvoorstel

D66-Kamerlid Pia Dijkstra wil binnen een paar weken een wetsvoorstel indienen voor hulp aan ouderen die vinden dat hun leven voltooid is.

Huisarts Van Veen ziet niets in een nieuwe wet. "De euthanasiewet wordt inmiddels al breder geïnterpreteerd", legt ze uit. "Ook mensen met psychiatrische klachten of dementie komen in aanmerking voor euthanasie." Ze denkt niet dat daarnaast een wet moet komen voor mensen met een voltooid leven. "De primaire taak van een arts is om zorg te verlenen, niet om het leven van mensen te beëindigen."

Truus Bos snapt dat sommige partijen liever willen praten over het oplossen van problemen als eenzaamheid onder ouderen. Je moet er volgens haar ook alles aan doen om de mensen te helpen die geholpen willen worden. "Maar ik wil niet geholpen worden bij het bepalen of ik dood wil."