Scholier uit Texas geschorst vanwege zijn losse lange dreadlocks

"Het haar mag niet in je gezicht, over je oren of op je kraag komen", zei Arnold tegen DeGeneres. "Maar er zijn genoeg meiden op mijn school. Als zij lang haar mogen hebben, waarom mag ik dat dan niet?" Ook zijn moeder wijst erop dat vrouwen hun haar mogen dragen zoals ze willen. Dat haar zoon dat niet mag, vindt ze seksistisch.

Arnold weigert zijn kapsel te veranderen, onder meer vanwege zijn roots. "Mijn haar is ontzettend belangrijk voor me. Mijn vader komt uit Trinidad en het is deel van onze cultuur", zegt hij. "Ik hoop dat de school openstaat voor andere culturen en naar ons wil luisteren in plaats van ons buiten te sluiten." Hij wil dat de school de regels verandert, zodat hij binnenkort naar de diploma-uitreiking kan.

Een woordvoerder van Barbers Hill High School zei onlangs dat zijn schorsing niets te maken heeft met zijn afkomst en dat dreadlocks zijn toegestaan, maar dat hij zich wel aan de voorgeschreven haarlengte moet houden. "Dit is al 30 jaar zo", liet de school weten.

Cheque

Arnold kreeg in de tv-uitzending bijval van DeGeneres. Zij richtte zich tot de camera en deed een oproep aan de school: "Ik smeek jullie. Dit is een goede jongen. Doe wat goed is", zei ze.

Omdat de presentatrice wil investeren in de toekomst van de scholier, kreeg hij uit handen van zangeres Alicia Keys een cheque ter waarde van 20.000 dollar.