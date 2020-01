Opnieuw aanhouding voor moord op advocaat Derk Wiersum

De politie in Amsterdam heeft in het onderzoek naar de moord op advocaat Derk Wiersum opnieuw iemand opgepakt. De verdachte is een 31-jarige man uit Rotterdam. Hij wordt verdacht van het medeplegen van moord.

De aanhouding vond maandag al plaats, maar is nu pas bekendgemaakt. De verdachte is vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris en voor een periode van veertien dagen in bewaring gesteld.

Wiersum was een van de twee advocaten van kroongetuige Nabil B. in de zaak tegen de organisatie van Ridouan Taghi. Hij werd op 18 september vorig jaar vlakbij zijn woning vermoord.