Fors hogere schade in Den Haag na jaarwisseling, bijna 800.000 euro

In Den Haag is bij de jaarwisseling fors meer schade aangericht dan een jaar eerder. In totaal heeft de gemeente voor bijna 800.000 euro schade vastgesteld aan onder andere parkeerautomaten, verkeerslichten, afvalbakken en speeltoestellen. Dat is twee ton meer dan het voorgaande jaar.

In werkelijkheid is het schadebedrag nog hoger, want particuliere eigendommen zoals uitgebrande auto's zijn niet meegeteld.

Ook in de weken voor Oudejaarsavond werden al veel zaken vernield. Van 1 tot en met 30 december is er voor ruim 240.000 euro schade aangericht. Opvallend is dat bijna de helft van die vernielingen in het stadsdeel Scheveningen was. Daar gingen dertig parkeerautomaten in vlammen op.

Vreugdevuren en reltoeristen

Waarnemend burgemeester Johan Remkes vindt het lastig om een link te leggen tussen de grote schade in Scheveningen en het afblazen van de vreugdevuren in Scheveningen en Duindorp. Toen duidelijk werd dat de vuren niet door konden gaan was het dagenlang onrustig in de stad.

Remkes durft geen direct verband te leggen tussen de vreugdevuren en de schade. "Een deel van de mensen die in Den Haag schade hebben aangericht komt namelijk van buiten de stad. Die zou je kunnen typeren als reltoeristen en niet als mensen die ongenoegen voelen over het afblazen van de vreugdevuren", zegt hij tegen Omroep West.