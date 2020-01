Vader moet 7,5 jaar de cel in voor dodelijke mishandeling van zoontje

Een 26-jarige Bredanaar is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 7,5 jaar voor doodslag op zijn zoontje van zeven maanden. Het kind overleed in 2017 aan de gevolgen van het shakenbaby-syndroom.

De rechtbank in Breda vindt dat er wettig en overtuigend bewijs is dat de man zijn zoontje op 18 november 2017 zo ernstig mishandelde dat het kind aan de gevolgen overleed.

De rechtbank spreekt volgens Omroep Brabant over een gruwelijk feit. Naast zwaar hersenletsel en bloedingen in het netvlies bleek het kind ook ernstige verwondingen in de mond te hebben.

Van den B. was die avond een tijd alleen thuis met zijn kind. Toen de moeder thuiskwam, ontdekte ze dat haar zoontje zwaarder ademde. De man weigerde om samen naar de huisartsenpost te gaan. Toen de ademhaling van het kind 's nachts stokte, belde hij 112. Het jongetje werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht en overleed daar een dag later.

Geen openheid

De officier van justitie eiste vijf jaar cel en tbs met dwangverpleging. Maar uit rapporten over de persoonlijkheid van de vader is onvoldoende duidelijk geworden wat hem precies mankeert. De man werkte ook niet mee aan het onderzoek. Verder kon niet worden vastgesteld of er kans op herhaling is. Dat is een voorwaarde om tbs te kunnen opleggen.

Van den B. heeft nooit willen vertellen wat er op die bewuste avond is gebeurd, waardoor de moeder van de baby en de naaste omgeving nog altijd moeten gissen naar de toedracht. De rechtbank rekent de vader dit zwaar aan.

De moeder eiste een schadevergoeding van 40.000 euro voor zogenoemde shockschade. Na het zien van haar zwaar mishandelde baby heeft ze last van psychische klachten. De rechtbank kende een vergoeding van 25.000 euro toe.