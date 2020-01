Noodlanding om bomdreiging in Russisch vliegtuig

Een Russisch vliegtuig heeft in Moskou een noodlanding gemaakt nadat een vrouwelijke passagier plots was opgestaan en in het gangpad riep dat ze een bom bij zich had.

Het toestel van de maatschappij S7, het vroegere Siberia Airlines, kon veilig landen op de luchthaven Domodedovo en taxiede meteen weg van de andere toestellen.

Na de landing gingen hulpdiensten naar het vliegtuig en is de vrouw opgepakt. Het Russische persbureau Tass meldt dat er geen explosieven zijn gevonden in het toestel.