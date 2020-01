Kun je met mondkapjes, handen wassen en isolement het coronavirus verslaan?

Maar al deze maatregelen bieden geen garantie dat het virus zich niet in een andere vorm opnieuw manifesteert. Hoewel er nog veel onbekend is, is wel duidelijk dat de bron ligt bij vleermuizen. Van die dieren is het virus rechtstreeks of via andere dieren in mensen terechtgekomen.

Aan die bron valt niks te doen. "Het virus is er gewoon", zegt Vossen. "Die vleermuizen dragen het aan elkaar over. Binnen de vleermuizenpopulatie vindt dan ook een continue evolutie plaats. Soms is die verandering dusdanig dat de mens ook ineens weer gastheer kan zijn."

Chinese bouwvakkers stampen met man en macht noodhospitalen uit de grond om patiënten op te vangen: