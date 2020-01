KLM gaat weer om Iran en Irak heen vliegen

KLM heeft besloten om toch weer om Iran en Irak heen te vliegen bij vluchten naar Azië en het Midden-Oosten. Dat zegt VNC, de vakbond van cabinepersoneel. Onder het personeel was ongerustheid over het vliegen over de twee landen.

Op 8 januari besloot KLM niet meer boven Iran en Irak te vliegen, nadat Iran raketten had afgevuurd op Amerikaanse militaire bases in Irak, en de Iraanse luchtafweer een toestel van Ukraine International Airlines boven Teheran per ongeluk had neergehaald.

Een week geleden hervatte KLM zijn vluchten over Iran en Irak. De basis voor dat besluit was informatie van inlichtingendiensten, ministeries, Duitse en Britse overheidsinformatie en het Europese luchtvaartveiligheidsagentschap.

Maar na overleg met vakbond VNC gaat KLM voorlopig dus toch weer omvliegen, in ieder geval tot 12 februari. Door het omvliegen duren vluchten iets langer.