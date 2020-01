Duitse verpleegkundige opgepakt om toedienen morfine aan baby's

In de Zuid-Duitse plaats Ulm is een verpleegkundige opgepakt die vijf vroeggeboren baby's zou hebben vergiftigd met morfine.

De baby's lagen in een kamer van het universitaire ziekenhuis en werden 's ochtends vroeg aangetroffen met ademhalingsproblemen. Ze waren in acuut levensgevaar, maar konden door kordaat handelen van het medisch personeel worden gered, meldt de politie.

Eerst werd gedacht aan een infectie, maar dat veranderde toen in de urine van de baby's sporen van morfine werden gevonden. Toen bleek dat twee van de kinderen volgens hun patiëntendossier helemaal geen morfine hadden moeten krijgen, werd de politie ingeschakeld. Agenten vonden later in een kluisje van de verpleegkundige een spuit met moedermelk waar morfine bij was gedaan.

Over een motief is niets bekend. De vrouw wordt het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel en poging tot doodslag ten laste gelegd. Het ziekenhuis heeft een crisisteam geformeerd en maakt verontschuldigingen aan de ouders.

De openbaar aanklager meldt dat de vrouw elke betrokkenheid bij de zaak ontkent.