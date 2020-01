Dronken vrouw met zes kinderen in auto van de weg gehaald

De politie heeft vannacht een dronken vrouw van de A6 bij Lelystad gehaald. Ze zat met zes kinderen in de auto, van wie de jongste pas 1 jaar was. Na een blaastest en extra onderzoek bleek dat de vrouw vier keer de toegestane hoeveelheid alcohol op had.

Of het haar kinderen zijn, heeft de politie niet bekendgemaakt. Zelf heeft de vrouw verklaard dat ze op een feestje was geweest, meldt Omroep Flevoland.

Agenten kregen een melding van een auto die op de A6 over beide rijstroken en de vluchtstrook slingerde. De melder bleef de auto volgen en kon zo aan de politie steeds de locatie van de auto doorgeven. Bij Lelystad werd de auto aan de kant gezet.