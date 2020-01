Beroemde snackbar uit New Kids gesloopt: 'bam jonguh'

De fans delen ter plekke herinneringen aan 't Pleintje met elkaar. "Die scene waarin de bekende zin: 'Wie is hier nou de snackbar? Gij of ik?' is toch wel de leukste", zegt een fan. Op de achtergrond gaat de sloop intussen verder. Ze besluit nog wat langer te blijven en maakt nog snel een foto en een filmpje.

Na een half uurtje is van de snackbar niets meer over.

Er wordt nu een nieuwe friettent neergezet waarin ook iets van New Kids is terug te vinden. De vitrine en de wand van het bakgedeelte zijn gespaard. Die worden straks in het nieuwe gebouw weer in gebruik genomen.