The Guardian weert voortaan advertenties van olie- en gasbedrijven

The Guardian plaatst voortaan geen advertenties van fossiele bedrijven meer. De Britse krant is daarmee naar eigen zeggen de eerste grote nieuwsorganisatie ter wereld die zo'n stap zet. Het gaat om advertenties van olie- en gasbedrijven.

The Guardian maakte eerder al bekend meer te gaan schrijven over klimaatverandering, volgens de redactie "het grootste probleem van onze tijd".

Vorig jaar kondigde de hoofdredacteur ook aan dat de krant het voortaan niet meer over 'klimaatverandering', maar over 'de opwarming van het klimaat' zou hebben, en termen als 'crisis' en 'noodtoestand' zou gaan gebruiken. Ook wil de krant zijn eigen ecologische voetafdruk verkleinen. Het weren van advertenties van vervuilers past volgens de hoofdredactie in die lijn.

Met de stap komt de krant naar eigen zeggen tegemoet aan milieuactivisten. Die zeggen al langer dat veel bedrijven in de fossiele energie reclames gebruiken om hun bedrijf duurzamer voor te doen dan het is, ook wel 'greenwashing' genoemd.

The Guardian is een van de grootste kranten van het Verenigd Koninkrijk en heeft een oplage van zo'n 130.000 exemplaren.