Oud-keizer Akihito onwel geworden, maar geen beroerte

De Japanse oud-keizer Akihito is gisteren onwel geworden in zijn paleis. Een neurologisch onderzoek en een MRI-scan van zijn hoofd hebben geen afwijkingen aan het licht gebracht. "Zeker niets dat wijst op een beroerte", zegt een woordvoerder van het paleis.

De 86-jarige ex-vorst verloor gisteravond korte tijd het bewustzijn, waarop zijn vrouw Michiko de hofhouding waarschuwde. Zijn gezondheid wordt de komende tijd extra in de gaten gehouden.

Na dertig jaar op de troon trad Akihito in april vorig jaar op eigen verzoek af. Hij stelde dat zijn leeftijd en gezondheid het hem moeilijk maakten zijn plichten te vervullen. In de jaren daarvoor onderging hij een hartoperatie en werd hij behandeld voor prostaatkanker.

Het was de eerste keer sinds 1817 dat een Japanse keizer aftrad. Akihito's zoon Naruhito nam de troon in mei over en werd eind oktober ingehuldigd.