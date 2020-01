Boeing-topman niet naar hoorzitting Tweede Kamer over crash

De topman van vliegtuigfabrikant Boeing komt niet naar Nederland voor een hoorzitting in de Tweede Kamer over de ramp met een 737 van Turkish Airlines in 2009. Kamerleden hadden David Calhoun uitgenodigd na berichten dat er vanuit de Verenigde Staten druk was uitgeoefend om bevindingen naar de crash bij Schiphol onder de pet te houden.

Naast de Boeing-baas wilden de politici ook de Amerikaanse vervoersveiligheidsraad NTSB, de oud-voorzitter en huidige voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid horen. En ook hoogleraar Sidney Dekker, die een deel van het onderzoek verrichtte, maar wiens bevindingen volgens The New York Times uit het eindrapport waren gelaten, was uitgenodigd.

Uitgebreide technische ondersteuning

Boeing zegt in een brief aan de Tweede Kamer, die het ANP in handen heeft, dat onderzoek naar luchtvaartincidenten van cruciaal belang zijn voor de veiligheid en dat dit vereist dat fabrikanten goed samenwerken met de autoriteiten. Volgens het bedrijf heeft Boeing als technische adviseur in de Amerikaanse onderzoeksraad NTSB uitgebreid technische ondersteuning gegeven aan het onderzoek naar de vliegramp.

Boeing laat bij monde van directielid Timothy Keating weten dat hij van de NTSB heeft vernomen dat de raad niet naar Den Haag komt. Aangezien het bedrijf de lijn van de NTSB volgt, zal het dus ook niet deelnemen aan het gesprek met de Kamerleden.

Of de anderen wél op de uitnodiging ingaan, is niet bekend.