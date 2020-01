Coronavirus eist 170 levens in China, nieuwe besmettingen in Japan

In China zijn nog eens 38 mensen overleden aan het coronavirus, waarmee het dodental woensdag is uitgekomen op 170, meldt de Chinese gezondheidsautoriteit.

In totaal zijn ruim 7700 patiënten besmet geraakt in het land. Het virus heeft zich ook verspreid naar Tibet. Bij een eerste patiënt daar is het vastgesteld.

Ook drie Japanners die in Wuhan waren en naar Japan zijn teruggevlogen, hebben het virus, meldt omroep NHK op basis van het ministerie van Volksgezondheid.

De Wereldgezondheidsorganisatie oordeelt vandaag of er sprake is van een internationale noodsituatie.