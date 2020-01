Zwaargewonde bij flatbrand Rotterdam, politie vermoedt brandstichting

De brandweer heeft veertig bewoners van een flat in Rotterdam geëvacueerd na een uitslaande brand in het gebouw. Daarbij raakte zeker één persoon zwaargewond. De politie vermoedt dat de brand is aangestoken.

De brandweer meldt dat de brand ontstond in een woning op de vijfde etage. Rond 18.00 uur was het vuur onder controle.

Volgens Rijnmond kreeg de alarmcentrale meerdere telefoontjes van mensen die hun woning niet uit konden vanwege de rook die in het gebouw hing. Bewoners die vastzaten, zijn met een hoogwerker naar beneden gehaald. Zij mogen inmiddels weer naar hun huis. Meerdere mensen zijn nagekeken door ambulancepersoneel.

De politie onderzoekt de brand en sluit aanhoudingen niet uit.