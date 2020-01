Australische Blue Mountains hard getroffen: 'We kunnen soorten verliezen'

Vanaf het bekendste uitkijkpunt in het gebied is het dal overwegend groen. "En kijk hier, wat mooi", hij wijst naar een banksia-plant die langzaam herstelt. De ecoloog is in overleg met de gemeente over directe maatregelen om de gevolgen van de droogte in de veenmoerassen te bestrijden.

'Dit verandert de biodiversiteit'

Merson legt uit dat bosbranden onderdeel zijn van de natuurlijke cyclus. Een proces waarbij planten ontkiemen, zaad produceren en zichzelf vernieuwen nadat ze getroffen zijn door het vuur. Mits ze daar de tijd voor krijgen. "En we weten niet hoe heftig komend seizoen zal worden en welke gebieden weer geraakt worden door bosbranden."

De omstandigheden zijn slecht. Uit een van Mersons eerdere studies bleek dat een derde van alle soorten verloren kan gaan als gevolg van klimaatverandering. Gebieden die normaal gesproken maar eens in de dertig jaar verbrandden, kunnen nu elke tien jaar aan de beurt zijn, vertelt Merson. "Dat verandert de biodiversiteit en ook de basis van dit werelderfgoedgebied.''

Uiteindelijk is er maar een oplossing die bijdraagt aan het in stand houden van dit natuurpark, benadrukt hij fel. "We moeten onze CO2-emissie drastisch verlagen."

Het liefst zou hij zien dat iedereen daar zijn steentje aan bijdraagt. "Dit is niet alleen onze CO2-emissie. Het is die van iedereen. Dit is een werelderfgoedgebied. Het is net zoveel van Australië als dat het van Nederland is."