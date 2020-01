Frankrijk verbiedt shredderen en vergassen kuikentjes

Vergast of in hakselaar

Jaarlijks worden er wereldwijd miljarden mannelijke kuikens gedood binnen 24 uur nadat ze uit het ei zijn gekropen. Hanen zijn financieel gezien minder interessant voor boeren, omdat ze geen eieren leggen en minder vlees opleveren. De kuikentjes worden daarom vergast of in een hakselaar gegooid. Dit is toegestaan in de EU, met als kanttekening dat het kuiken dan wel direct doodgaat en niet ouder dan 72 uur mag zijn.

Als het gaat om varkens is naar schatting zo'n 80 procent van de mannelijke biggetjes in de EU gecastreerd. Dat voorkomt dat het vlees een sterke smaak krijgt wanneer het bereid wordt. Ook wordt het dier er minder agressief door.