Wat is de economische impact van de brexit tot nu toe?

De onzekerheid heeft nog een impact gehad op ondernemers, zegt ING-econoom Colijn. "Er zijn veel orders niet doorgegaan rond die datum, omdat er een te grote onzekerheid was. Wat als er toch een no-deal-brexit komt en bedrijven niet kunnen leveren? Dat risico konden veel bedrijven niet lopen."

Britten naar Nederland

De uitslag van het brexitreferendum lijk je ook terug te kunnen lezen in de migratiecijfers. Tot 2015 emigreerden er elk jaar meer Nederlanders naar het Verenigd Koninkrijk. Drie jaar later was dat aantal met 29 procent afgenomen.

Tegelijkertijd nam het aantal Britten dat hierheen verhuisde juist toe. "Voor het referendum gingen er meer Nederlanders naar het Verenigd Koninkrijk dan andersom. Na 2016 sloeg dat juist de andere kant op", zegt econoom Marjolijn Jaarsma van het CBS. "Het lijkt erop dat het referendum daar een rol in heeft gespeeld".

Bedrijven naar Nederland

Ook zijn buitenlandse bedrijven naar Nederland verhuisd, om na de brexit nog toegang te hebben tot de Europese markt. In augustus stond de teller op honderd bedrijven, vooral in de financiële sector, de IT, de media en farmacie.

Het gaat om onder meer het Europese hoofdkantoor van Discovery - bekend van de tv-zenders TLV en Animal Planet - en een van Japans grootste banken, Norinchukin. Maar ook het Europees medicijnagentschap EMA, de grootste organisatie in de Nederlandse brexitbuit.

