Remainers helpen Rieu Britse hitlijsten in

André Rieu stond al met meerdere albums in de Britse Top 50. Toch is de Maastrichtse musicus verrast door het succes, vertelt hij in Nieuws en Co: "Ik hoorde het gisteren pas".

Rieu zegt geen politiek statement te willen maken over brexit, maar merkt wel op: "Europa is een fantastisch idee. Samen is natuurlijk fantastisch. Maar er moet niet teveel eenvormigheid komen. We moeten iedereen zijn eigen vrijheid laten. Daar geef ik de Engelsen gelijk in".

Over twee dagen wordt duidelijk welk kamp de strijd om de nummer-1-positie heeft gewonnen; in de nacht van vrijdag op zaterdag wordt de brexit voltrokken.