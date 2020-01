Journaliste The Post weer aan het werk na Kobe Bryant-tweet

De journaliste van The Washington Post die was geschorst na een tweet over basketballegende Kobe Bryant, is weer aan het werk. Felicia Sonmez mocht weer aan de slag na steunbetuiging van honderden collega's.

Sportheld Kobe Bryant (41) kwam zondag om het leven bij een helikopterongeluk. In de hele wereld werd geschokt gereageerd op de dood van het icoon van de LA Lakers. Overal werd hij geroemd om zijn sportieve prestaties.

Toen Felicia Sonmez op Twitter linkte naar een artikel over een verkrachtingszaak tegen Bryant, werd ze op sociale media met de dood bedreigd. Haar adres verscheen op internet. Sonmez dook onder in een hotel. Ze verwijderde haar tweet.

Niet gepast

De leiding van de krant vond Sonmez' tweet ongepast. Hij was niet in strijd met het socialemediabeleid van The Post, maar slecht getimed en slecht voor de krant, luidde de verklaring. Sonmez werd met betaald verlof gestuurd.

De vakbond van The Washington Post reageerde ontzet. In een petitie zegt de bond dat Sonmez een stortvloed aan doodsbedreigingen kreeg en dat de krant haar had moeten helpen. Ook hoort het bij de taak van de krant om het publiek de volledige waarheid te vertellen, staat in de petitie. Het stuk werd door ruim 300 journalisten ondertekend.

Sonmez is niet tevreden over de afhandeling van de kwestie. Ze wil ook uitleg van hoofdredacteur Marty Baron. De lezers en het personeel van The Post hebben daar volgens haar recht op. Sonmez vindt dat de krant moet garanderen dat journalisten geen straf krijgen als ze de waarheid spreken.