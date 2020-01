Tientallen servers van Verenigde Naties vorig jaar zomer gehackt

Tientallen servers van de Verenigde Naties zijn vorig jaar aangevallen door hackers. Dat ontdekten nieuwsorganisatie The New Humanitarian en persbureau AP na doorspitten van een geheim, intern rapport van de VN over de hackaanval.

Volgens The New Humanitarian betreft het voor zover bekend een van de grootste cyberaanvallen op de internationale organisatie. De aanval vond plaats in de zomer van 2019.

Dagelijkse kost

Een van de doelwitten van de hackers was het kantoor van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten in het Zwitserse Genève. Een woordvoerder van het departement bevestigt tegenover AP de hack. "We hebben hier dagelijks mee te maken. Deze keer slaagden de hackers erin binnen te komen, maar ze kwamen niet ver. Er is geen vertrouwelijke informatie gestolen."

Er zouden ook VN-servers in Wenen zijn aangevallen. In de Oostenrijkse stad heeft de VN kantoren die zich bezighouden met bestrijding van de mondiale drugscriminaliteit. Het is onduidelijk of daar wel documenten zijn beschadigd of geheime informatie is buitgemaakt.

Geavanceerde aanval

Een anonieme VN-functionaris kan tegen AP enkel zeggen dat de cyberaanval "geavanceerd" was, wat volgens hem erop wijst dat het mogelijk een doelbewuste actie van een land was.

Volgens de organisatie zijn er inmiddels maatregelen genomen die soortgelijke aanvallen in de toekomst moeten voorkomen.

Vorige week werd bekend dat de VN het hoge medewerkers niet toestaat de populaire berichtendienst WhatsApp te gebruiken, omdat de beveiliging van de app niet goed genoeg zou zijn. Onder anderen Amazon-baas Jeff Bezos zou via de dienst zijn gehackt.