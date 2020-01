Brussel: lidstaten kunnen Huawei beperken of weren bij aanleg 5G

EU-lidstaten mogen leveranciers van 5G-apparatuur met "hoog risico" beperken of weren. Dat staat in Europese richtlijnen die vandaag zijn gepubliceerd. Het advies is niet bindend, meldt persbureau Reuters.

Lidstaten wordt geadviseerd om het risico van bepaalde toeleveranciers te onderzoeken en "relevante restricties" toe te passen. Dit kan ook uitsluiten betekenen, bijvoorbeeld uit bepaalde delen van een netwerk. Daarbij wordt, zoals vaker, gewezen op zogeheten kritieke onderdelen. Daarbij valt te denken aan plekken waar veel internetverkeer samenkomt.

Zowel Huawei als China wordt niet met naam genoemd, maar het is duidelijk dat het advies met dit bedrijf in het achterhoofd is geschreven. De Chinese telecomfabrikant is momenteel de belangrijkste leverancier voor 5G-apparatuur; die van Huawei wordt gezien als beter en goedkoper dan concurrenten Ericsson en Nokia.

Verder adviseert Brussel lidstaten om ervoor te zorgen dat providers werken met meerdere leveranciers. Hiermee wordt voorkomen dat een partij zwaar leunt op één leverancier.

Een woordvoerder van Huawei heeft tegenover persbureau Reuters de richtlijnen verwelkomd.

Besluit Verenigd Koninkrijk

Het document volgt een dag na het besluit van de Britse regering om Huawei niet te weren, maar de mogelijkheden te beperken. De richtlijnen liggen in het verlengde van dat besluit, de Britse overheid kiest ervoor om de rol van de Chinese fabrikant te beperken. Dit was een teleurstelling voor de Verenigde Staten, het land heeft er de afgelopen bij de Britten op aangedrongen om Huawei te weren.

Eerder koos Nederland voor dezelfde route als het Verenigd Koninkrijk. Dit Brusselse besluit komt dus niet als een verrassing.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo, is later vandaag in Londen. In gesprek met journalisten liet hij tijdens de vliegreis weten te hopen dat de Britse regering het besluit van gisteren heroverweegt. Pompeo zei dat hij 'Huawei' zal bespreken met premier Johnson.

De Duitse overheid zou ondertussen een geheim document van Amerikaanse geheime diensten hebben gehad met een "smoking gun" over samenwerking tussen Huawei en de Chinese geheime dienst. Dat meldt het Duitse Handelsblatt. Het is onduidelijk om wat voor informatie het gaat.

Huawei zegt tegen de krant dat het hier om oude beschuldigingen gaat en dat concreet bewijs ontbreekt. Het bedrijf heeft de afgelopen tijd steeds tegengesproken dat het op verzoek van de Chinese overheid sabotage- of spionage-activiteiten uitvoert.