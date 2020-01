23-jarige Eindhovenaar die graven leegroofde vrij voor behandeling

Een 23-jarige man uit Eindhoven die vastzit vanwege grafschennis, het bekladden van een kerk en het bezit van dierenporno, mag de gevangenis verlaten voor een psychiatrische behandeling.

De rechtbank gaat akkoord met een tijdelijke vrijlating, zodat de man zorg kan krijgen bij de GGZ. Volgens de advocaat van de man is die hulp hard nodig. "Hij verliest gewicht, moet braken en is depressief geworden", zegt ze tegen Omroep Brabant. De hulp die hij in de gevangenis kreeg, voldeed volgens de advocaat niet.

De man wordt ervan verdacht vier urnen uit een graf in Eindhoven te hebben gestolen. Hij zou een kindergraf in Veldhoven hebben geopend en meerdere graven hebben vernield. Daarnaast wordt hij verdacht van het bekladden van een kerk en het slopen van kruizen. Ook werd bij zijn arrestatie dierenporno aangetroffen op zijn computer.

Spijt

De verdachte zei vanochtend spijt te hebben van zijn acties. "Ik wil graag veranderen en niet de persoon zijn die ik in het verleden was", verklaarde hij tegenover de rechter. "Ik heb er spijt van en ik begrijp niet hoe ik het heb kunnen doen." Eerder zei hij al tegen de politie dat hij het heel erg vindt voor de nabestaanden.

De officier van justitie is het eens met het besluit van de rechter, maar benadrukt wel dat de man in 2017 al is veroordeeld in vergelijkbare zaken. Daarna werd hij ook behandeld voor zijn psychische klachten, maar toch ging hij weer de fout in.