Miljoenen Britten kijken naar Nederlands rolstoeldansend echtpaar

Het echtpaar is desondanks niet teleurgesteld. "We hebben mensen laten zien - met name anderen met een beperking - dat ook zij het kunnen", zegt Alex tegen Rijnmond. "Dat blijven we samen doen tot we erbij neervallen."

Enkele jaren geleden deed het koppel al mee aan Holland's Got Talent. Daar schopten de twee het tot de finale. Ook won het stel meerdere titels bij nationale en internationale wedstrijden.