Kamer: politieke druk op China verhogen om Oeigoeren

De Nederlandse regering moet de onderdrukking, gevangenzetting en mishandelingen van Oeigoeren door de Chinese overheid veel strenger veroordelen. Dat vindt een meerderheid in de Tweede Kamer. Partijen vinden dat moet worden nagedacht over hardere sancties en roepen het kabinet op te kijken wat in EU-verband mogelijk is.

In een debat over de kwestie sprake Kamerleden hun grote zorgen uit. "Hoe wrang is het dat wij hier 75 jaar vrijheid vieren terwijl zij elk moment van de dag te maken hebben met onderdrukking", zei Denk-leider Kuzu. "We moeten niet stil zijn en toekijken."

"China maakt zich schuldig aan massale detentie en het laten verdwijnen van 1 miljoen mensen in kampen. Het is bijna niet voor te stellen, ze worden weggerukt van familie en geliefden uit hun dorp of stad", zei PvdA'er Ploumen.

Systematische onderdrukking

Kamerleden zijn al langer kritisch over de Nederlandse houding tegenover China. Het kabinet worstelt met zijn China-strategie. In mei vorig jaar zei het kabinet daarin "niet langer goedgelovig" over China te willen zijn.

Maar dat is volgens Kamerleden niet genoeg. Zeker niet na gelekte Chinese overheidsdocumenten waarover The New York Times eind vorig jaar berichtte. Die 403 pagina's laten volgens Kamerleden zien dat de Chinese overheid de Oeigoeren op systematische wijze onderdrukt met een zorgvuldig uitgedacht plan.

De regering in Peking heeft steeds gezegd dat de kampen in de westelijke regio Xinjiang vrijwillige herscholingskampen zijn, waar trainingen worden aangeboden.

