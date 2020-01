Nederlandse rechters oordelen niet over bombardement Gaza

De Nederlandse rechter is niet bevoegd om te oordelen over een dodelijk bombardement in Gaza-Stad in 2014. Dat concludeert de rechtbank in Den Haag, die zich boog over een zaak die een Nederlandse Palestijn had aangespannen tegen twee oud-generaals van het Israëlische leger.

Ismail Ziada, die in Nederland woont en in 2014 zes familieleden verloor bij het bombardement, wil een schadevergoeding van de twee opdrachtgevers voor de aanval. Hij stapte naar de Nederlandse rechter omdat er in Israël geen eerlijke rechtsgang mogelijk zou zijn. De advocaten van de bevelhebbers zeggen dat de zaak in Israël hoort.

De rechters gaven hun gelijk, concludeerden dat de bevelhebbers in hun eigen land berecht moeten worden en verklaarden zichzelf onbevoegd. "De rechtbank heeft nog gekeken of daar een uitzondering in is in het internationaal gewoonterecht, en die is er niet", licht een persrechter toe.