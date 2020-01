'België kan IS-kinderen niet terughalen uit Irak'

België heeft problemen bij het terughalen van IS-kinderen uit een kamp in de Noord-Iraakse stad Erbil. Volgens de Belgische krant De Tijd weigeren de Koerden die het kamp besturen om de kinderen zonder hun moeder te laten gaan.

De tien kinderen zijn tussen de 11 maanden en 7 jaar oud.

De Belgische rechter bepaalde eerder dat de kinderen naar België moeten worden teruggehaald. Gebeurt dat niet, dan moet het verantwoordelijke ministerie een dwangsom betalen van tienduizenden euro's per dag.

Politiek gevoelig

In Erbil is nu een Belgische missie om de repatriëring van de kinderen voor te bereiden, maar de Koerden willen de kinderen alleen laten gaan als de moeders, die ook in het kamp zitten, meegaan naar België. Kinderen samen met de IS-moeders repatriëren, ligt politiek erg gevoelig. De regering besliste twee jaar geleden dat volwassenen niet worden teruggehaald.

Als er volgende week geen oplossing is, willen advocaten verdere actie ondernemen.

Ook onduidelijkheid Nederland

In Nederland bestaat ook nog onduidelijkheid over het terughalen van kinderen en IS-moeders uit buitenlandse kampen.

Een groep IS-vrouwen is naar de Hoge Raad gestapt om terugkeer af te dwingen. De rechtbank had in november bepaald dat het onrechtmatig is om de kinderen niet terug te halen uit het buitenland, maar het gerechtshof vernietigde dat vonnis later. De IS-vrouwen willen dat de hoogste rechter van Nederland nu naar de zaak kijkt.