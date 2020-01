Nieuwe luchthaven Lissabon gevaar voor Nederlandse grutto's

De komst van een nieuw vliegveld bij de rivier de Taag verstoort de rust van grutto's die in Portugal overwinteren, waarschuwen Portugese natuurbeschermers. De grutto is de nationale vogel van Nederland en wordt al jaren met uitsterven bedreigd. Het dier staat daarom op de Rode Lijst.

De grutto's gebruiken de rijstvelden in het gebied bij de hoofdstad Lissabon om vetreserves op te bouwen voor hun reis naar Nederland. Lokale wetenschappers verwachten dat de trekvogels door het lawaai van de overkomende vliegtuigen zullen worden verjaagd. Daardoor is er ook kans dat de vogels pas later aankomen in Nederland en dat hun broedtijd hier wordt verstoord.